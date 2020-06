In einem über weiten Strecken behäbigen Handel hat der DAX mit kleinen Schritten am Dienstag einen engagierten Endspurt hingelegt. Der Leitindex kletterte kurz vor Handelsende bis auf auf ein Tageshoch von 12.350 Punkten. Mit einem Plus von 0,64 Prozent beendete der Index mit einem Stand von 12.310,93 Punkten den Xetra-Handel. DAX mit kleinen Schritten am Dienstag Damit endete zugleich ein von Extremen geprägtes erstes erstes Börsenhalbjahr 2020. ...

