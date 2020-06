Freiburg (ots) - (...) 11,8 Prozent Steigerung in eineinhalb Jahren sind eine satte Erhöhung. Die Tariflöhne sind in den vergangenen Jahren nie stärker als 3,2 Prozent gestiegen, eher weniger. Die kräftige Erhöhung können die Gewerkschaften als Erfolg für sich verbuchen. (...) Im Juli 2022 sind hoffentlich die Folgen der Corona-Krise überstanden. Wenn die Wirtschaftsforscher Recht behalten, hat die Wirtschaft dann den Einbruch verdaut. So ist der Vorschlag der Kommission eben ein typischer deutscher Kompromiss. http://mehr.bz/5vz (BZ-Plus)



