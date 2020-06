ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Analyst Olivier Brochet bezog sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf die Ankündigung des Flugzeugbauers, wegen der Covid-19-Pandemie weltweit 15 000 Stellen streichen zu wollen. Der Plan scheine mit den bereits in der Branche ergriffenen Maßnahmen übereinzustimmen, auch wenn er vielleicht verglichen mit den größten Kürzungen in den USA weniger ausgeprägt sei. Gleichwohl wolle Airbus die personellen Maßnahmen nun schneller umsetzen als dies typischerweise in der Vergangenheit geschehen sei./la/fba



