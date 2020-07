Das ist das neue Geschäft mit überzeugenden Resultaten. SHOP APOTHEKE und ZUR ROSE gewannen schon 100 % und ein Chinese setzt zu einem ähnlichen Höhenflug an: SINOPHARM. Warum und wie, lesen Sie in Aktionärsbrief und Actien-Börse.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de