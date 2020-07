The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.07.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.07.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US22822VAD38 CROWN CAST.I.NEW 16/21 BD02 BON USD N

CA XFRA US71429MAA36 PERRIGO FIN.UNL. 16/21 BD02 BON USD N

CA XFRA US858119AZ32 STEEL DYNAMICS 2023 BD02 BON USD N

CA XFRA US858119BD11 STEEL DYNAMICS 15/24 BD02 BON USD N

CA TMCH XFRA US87264AAJ43 T-MOBILE USA 2024 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0519035959 WORLD BK 10/20 MTN BD02 BON AUD N

CA XFRA XS1084568762 ARCELORMITTAL 14/20 MTN BD02 BON EUR N

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de