The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.07.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.07.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A0XYM7 ERSTE GP BNK AG 13-20 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA CH0021908907 EIDGENOSSENSCHAFT 05-20 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0299453313 PFBK SCHW.HYP. 15-20 620 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A1X3VD0 IKB DT.IND.BK.MTN 14/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UA89 DZ BANK IS.A774 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2DN8 LB.HESS.THR.CARRARA11B/15 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2EN6 LB.HESS.THR.CARRARA01C/16 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB31X2 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07A/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P8F3 LBBW STUFENZINS 17/28 BD00 BON EUR NCA XFRA EU000A1Z4BZ0 EU EUROP. UNION 15/20 MTN BD00 BON EUR NCA 30LC XFRA USU8936PAS21 TRANSDIGM 19/27 REGS BD00 BON USD NCA BA39 XFRA DE0001108587 BUNDANL.V.10/20NK OZSS BD01 BON EUR NCA BB40 XFRA DE0001135408 BUNDANL.V. 10/20 BD01 BON EUR YCA BA2B XFRA DE0001143238 BUNDANL. KPS 4.7.20 BD01 BON EUR NCA WLDA XFRA DE0008364902 PORTIGON AG GEN.2000 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000A1K0SU1 BRANDENBURG LSA 12/20 VAR BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DG4T614 DZ BANK IS.A636 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB8465 NORDLB 6 PH.BD.29/16 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB87V6 NORDLB GELDM.FRN 02/17 BD01 BON EUR NCA XFRA US03027XAE04 AMERN TWR NEW 14/21 BD01 BON USD NCA A0TC XFRA US03027XAH35 AMERN TWR 16/21 BD01 BON USD NCA XFRA US22822VAA98 CROWN CAST.I.NEW 2021 BD01 BON USD NCA XFRA XS1098105254 EIB EUR.INV.BK 14/20 MTN BD01 BON TRY NCA XFRA US228227BE31 CROWN CASTLE INTL 2022 BD02 BON USD N