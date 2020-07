Nach wie vor stark steigende Covid-Infektionszahlen insbesondere in den USA sorgen dafür, dass viele Anleger immer noch in einer Art Vorsichts-Modus verharren. Zwischenzeitlich gute Konjunkturdaten aus China und den USA werden zwar wahrgenommen, können die Angst vor einer zweiten Covid-Welle bei den meisten Marktteilnehmern aber noch nicht verdrängen. Das zeigen die Sentiment-Analysen des AktienSensor Deutschland, die rund um die Uhr und in Echtzeit erstellt werden.

ISIN: EU0009658145, DE0008469008, DE0008467416, US2605661048, DE0007203275

Den vollständigen Artikel lesen ...