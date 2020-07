Empfänger der Grundrente werden einen durchschnittlichen Zuschlag auf ihre gesetzliche Rente von gut 75 Euro erhalten. Das teilte die Rentenversicherung auf Anfrage der "Rheinischen Post" mit und berief sich dabei auf Daten des Bundesarbeitsministeriums.



Der Bundestag will am Donnerstag nach einem langen koalitionsinternen Streit über die Grundrente abstimmen. Sie soll zum 1. Januar 2021 in Kraft treten, rund 1,3 Millionen Menschen mit geringen Renten die Bezüge aufbessern und wird im ersten Jahr etwa 1,4 Milliarden Euro kosten.

