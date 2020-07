Für die Wirecard-Aktie ging es am Dienstag als meistgehandelter Wert in Stuttgart bis zum Mittag weitere 51% auf 5,50 Euro bergauf. Eine positive Wirkung haben wohl die Meldungen, dass die britische Aufsicht FCA die Fortführung des Geschäftsbetriebs in Großbritannien genehmigt hat. Zudem bietet sich Wirecard North America selbst zum Kauf an. Das US-Unternehmen betont auf der Suche nach Interessenten seine wirtschaftliche Unabhängigkeit vom Münchner DAX-Konzern. EUWAX ____________________________________________________________________________ ...

