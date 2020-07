Schon bald wird sich zeigen, ob bei dem Online-Streaming-Konzern die positiven Erwartungen, welche sich in der Kursbewegung der Aktie widerspiegeln, auch fundamental erfüllt werden können. Bereits in knapp zwei Wochen und zwar am 16. Juli wird Netflix seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...