Die Fleischindustrie in Deutschland hat im März 2020 einen Umsatzrekord verzeichnet. Mit 3,9 Milliarden Euro sei es der höchste Monatswert seit Bestehen der Erhebung, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mit.



Im Jahr 2019 erwirtschafteten die 563 Betriebe im Schlachterei- und Fleischverarbeitungsgewerbe mit 50 oder mehr Beschäftigten rund 39,7 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr war das ein Anstieg um 7,9 Prozent. 2018 waren es noch 36,8 Milliarden Euro. Laut Bundesamt setzt sich der Trend auch 2020 fort.



Von Januar bis April 2020 stiegen die Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14,8 Prozent auf 14,2 Milliarden Euro (Januar bis April 2019: 12,3 Milliarden Euro). Von März 2020 auf April 2020 gingen die Umsätze um 12,1 Prozent zurück, erreichten aber immer noch das Niveau des Vorjahresmonats. Insgesamt hatte die Fleischindustrie im Jahr 2019 einen Anteil von 27,5 Prozent am Umsatz des Ernährungsgewerbes. Mehr als die Hälfte des Umsatzes der Fleischindustrie (52,5 Prozent) entfiel im April 2020 auf die 390 Betriebe der Fleischverarbeitung.



Der Rest entfiel auf das Schlachtgewerbe. Hier hatten die 135 Schlachtbetriebe ohne Geflügel einen Anteil von 37,1 Prozent am Gesamtumsatz, der Anteil der 41 Geflügelschlachtbetriebe lag bei 10,5 Prozent. Im April 2020 arbeiteten in Schlachterei- und Fleischverarbeitungsbetrieben mit mehr als 50 Beschäftigten insgesamt rund 100.000 Personen, so die Statistiker weiter. Für den Umsatzrekord der Fleischindustrie im März 2020 sorgten steigende Erzeugerpreise für Schweinefleisch, ausgelöst durch einen großen Nachfragesog aus China.



Dort grassiert seit Längerem die Afrikanische Schweinepest. Sie breitet sich seit August 2018 in China aus und gilt zwar als ungefährlich für Menschen und andere Tiere, hatte aber die Bestände an Schweinen dort drastisch reduziert und die Nachfrage auf dem Weltmarkt erhöht. Schon bevor Sars-CoV-2 Anfang Januar 2020 als ein neuartiges Coronavirus identifiziert wurde, erreichten die Ausfuhren von Schweinefleisch nach China einen Höchstwert: Im November 2019 wurden 53.000 Tonnen Schweinefleisch im Wert von 160 Millionen Euro exportiert. Trotz der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen des internationalen Güterverkehrs nahmen die Exporte von Schweinefleisch nach China nach einem Rückgang zu Jahresbeginn von Februar bis April 2020 wieder zu: Insgesamt exportierte Deutschland von Januar bis April 2020 rund 158.000 Tonnen Schweinefleisch im Wert von 424 Millionen Euro in den asiatischen Staat.



Damit haben sich die Exporte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mengenmäßig mehr als verdoppelt und wertmäßig mehr als verdreifacht (Januar bis April 2019: 73.000 Tonnen/126 Millionen Euro). Insgesamt gingen die Schweinefleischexporte aus Deutschland von Januar bis April 2020 mengenmäßig um 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück. Ausgeführt wurden 593.000 Tonnen im Wert von 1,7 Milliarden Euro (Januar bis April 2019: 600.000 Tonnen/1,3 Milliarden Euro). Wertmäßig bedeutete das eine Steigerung um über 31 Prozent.



Dementsprechend erhöhte sich der Anteil der Exporte nach China deutlich. Im April 2020 ging ein Drittel (33,1 Prozent) des aus Deutschland exportierten Schweinefleischs nach China. Zum Vergleich: Im April 2019 waren es 14,0 Prozent und im April 2018 lag der Anteil der Schweinefleischexporte nach China noch bei 10,0 Prozent. Die hohe Nachfrage aus China aufgrund der Schweinepest und die daraus resultierende Angebotsverknappung hatte im Jahr 2019 einen preistreibenden Effekt. Dies hatte nicht nur Auswirkungen auf die Erzeugerpreise, Einfuhr- und Ausfuhrpreise, sondern macht sich auch im Portemonnaie der Verbraucher bemerkbar. Bei den Erzeugerpreisen, Einfuhr-und Ausfuhrpreisen war der bisherige Höchstwert im Dezember 2019 erreicht: Die Erzeugerpreise für Schweinefleisch lagen im Dezember 2019 um 41,5 Prozent über dem Stand von Dezember 2018, die Einfuhrpreise waren um 46 Prozent höher. Bei den Ausfuhren kam es zu einer Preissteigerung von 37,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Von Januar bis Mai 2020 sanken die Preise coronabedingt - unter anderem aufgrund zwischenzeitlich geschlossener Restaurants - deutlich. Verbraucher mussten für Schweinefleisch von Mai 2019 bis Mai 2020 einen überdurchschnittlichen Preisanstieg von 11,2 Prozent hinnehmen. Auch die Preise für Fleisch- und Wurstwaren stiegen im gleichen Zeitraum um 11,8 Prozent. Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise für Nahrungsmittel erhöhten sich im selben Zeitraum um 4,5 Prozent, die Verbraucherpreise insgesamt stiegen um 0,6 Prozent.

