Um Eckert & Ziegler ist es ruhig geworden. Die Aktie pendelte in den letzten Wochen in einer Range zwischen 125 und 148 Euro seitwärts. Sicher, die Coronakrise und der Ölpreisverfall haben die Gesellschaft in den vergangenen Monaten etwas belastet. Doch die Aussichten bei dem Strahlen- und Medizintechnikkonzern sind unverändert gut. Zu diesem Schluss kommen auch die Analysten von Hauck & Aufhäuser. Die Aktie arbeitet am Kaufsignal.Eckert & Ziegler hat das Geschäft im ersten Quartal dank der Nachfrage ...

