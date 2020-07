Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch behauptet in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte eine halbe Stunde vor Handelsbeginn mit einem winzigen Minus von 0,04 Prozent bei 2.2247 Punkten.Wichtige Unternehmensnachrichten lagen in der Früh kaum vor. Frische Impulse könnten im Tagesverlauf aber Stimmungsdaten aus der Industrie der Eurozone liefern.Am Abend wird dann ...

