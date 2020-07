Nachdem die heutige Aufsichtsratssitzung zur Strategiebesprechung abgesagt wurde, verhärten sich die Fronten zwischen den Stakeholdern weiter. Während die Arbeitnehmervertreter einen sozialverträglichen Abbau und keine betriebsbedingten Kündigungen fordern, will der Großaktionär Cerberus einen noch größeren Kahlschlag.Das berichtet Reuters. Demnach will der Finanzinvestor der Commerzbank in den kommenden Wochen Vorschläge zum geplanten Jobabbau machen. Dieser solle "definitiv über" 7.000 Stellen ...

