Batteriehersteller Varta erhält im Rahmen des EU-Projekts IPCEI (Important Project of Common European Interest) Fördergelder, mit denen das Unternehmen die Entwicklung von Lithium-Ionen-Batteriezellen ausbauen will. Neben der Weiterentwicklung kleinformatiger Lithium-Ionen-Zellen mit noch höheren Energiedichten soll der Schwerpunkt des Förderprogramms auf der Übertragung von Vartas Technologie auf größere Formate liegen. In diesen Batteriezellen sieht Varta Potenzial für Energiespeicher in Robotern oder Mobilitätsanwendungen. Auf einer Pilotlinie sollen diese neuen Batterieformate optimiert und ...

