Interxion hat 2'100 europäische IT-Entscheider befragt, davon 150 in der Schweiz. Zwei Drittel aller Unternehmen beschäftigen sich bereits mit AI.Amsterdam - Interxion, ein europäischer Anbieter von Carrier- und Cloudneutralen Colocations-Rechenzentrumsdienstleistungen und ein Unternehmen von Digital Realty, gab heute die Ergebnisse seiner Umfrage Artificial Intelligence in Europe bekannt. Aus ihr geht hervor, dass fast zwei Drittel der befragten Unternehmen (61.7%) heute aktiv AI nutzen oder testen, in der Schweiz sind es bereits 69.3%.

Den vollständigen Artikel lesen ...