The name changes below will take effect on Nasdaq Copenhagen as per 2 July 2020. ISIN: DK0060444255 ----------------------------------------------------------------------------- Name: Investment Grade Value Bonds Udb. - All Countries KL ----------------------------------------------------------------------------- Name in Nasdaq systems: Sparinv Inv GraValBo Udb-All Count KL A ----------------------------------------------------------------------------- New name: Sparinvest Virksomhedsobligationer IG A ----------------------------------------------------------------------------- Short name: SPIGVBKLA ----------------------------------------------------------------------------- New short name: SPIVIGKLA ----------------------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 72336 ----------------------------------------------------------------------------- ISIN: DK0060530764 -------------------------------------------------------------------------------- Name: Sparinvest virksomhedsobligationer - Global Højrente Kort Løbetid Udb. KL -------------------------------------------------------------------------------- Name in Nasdaq Sparin ValVirkoGlHøjKoLøUdKL A systems: -------------------------------------------------------------------------------- New name: Sparinvest Virksomhedsobligationer HY Kort A -------------------------------------------------------------------------------- New name in Nasdaq Sparinv Virksomhedsobligationer HY KortA systems: -------------------------------------------------------------------------------- Short name: SPIVAVOGHKLUKLA -------------------------------------------------------------------------------- New short name: SPIVHYKORTKLA -------------------------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook 81515 ID:: -------------------------------------------------------------------------------- ISIN: DK0060819324 -------------------------------------------------------------------------------- Name: Sparinvest Value Virksomhedsobligationer - Global Højrente Udb. KL -------------------------------------------------------------------------------- Name in Nasdaq Sparin Val Virk - Glo Højr Udb KL A systems: -------------------------------------------------------------------------------- New name: Sparinvest Virksomhedsobligationer HY A -------------------------------------------------------------------------------- Short name: SPIVVGLOHOJKLA -------------------------------------------------------------------------------- New short name: SPIVHYKLA -------------------------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook 133141 ID: -------------------------------------------------------------------------------- ISIN: DK0060819407 -------------------------------------------------------------------------------- Name: Sparinvest Value Virksomhedsobligationer - Nye Markeder Udb. KL -------------------------------------------------------------------------------- Name in Nasdaq systems: Sparinv Val VirkNyeMark UdKL A -------------------------------------------------------------------------------- New name: Sparinvest Virksomhedsobligationer Nye Markeder A -------------------------------------------------------------------------------- New name in Nasdaq Sparinvest VirkNyeMark A systems: -------------------------------------------------------------------------------- Short name: SPIVVNYEMARKLA -------------------------------------------------------------------------------- New short name: SPIVNMKLA -------------------------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 133142 --------------------------------------------------------------------------------