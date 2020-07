Phoenix Contact E-Mobility hat ein neues Werk in Polen angekündigt, um seine Produktionskapazitäten zu erweitern. Im Wissenschafts- und Technologiepark Rzeszów-Dworzysko entsteht eine 15.000-Quadratmeter-Anlage, die zum Jahreswechsel 2020/2021 fertiggestellt werden soll. An dem neuen Produktionsstandort will Phoenix Contact E-Mobility unter anderem verschiedene AC- und DC-Ladekabel für Auto- und Ladeinfrastruktur-Hersteller ...

