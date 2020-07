Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh kaum gegen den US-Dollar bewegt. Gegen 9 Uhr hielt der Euro bei 1,12269 US-Dollar und damit nahe dem Schlusskurs vom Vortag.Der Blick der Marktteilnehmer richtet sich jetzt auf die am Vormittag anstehenden Einkaufsmanagerindizes für mehrere europäische Länder und die Eurozone. Nachdem die Vorabschätzungen für Frankreich, Deutschland und die Eurozone bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...