Um sich noch besser auf die gravierenden Auswirkungen der Pandemie auf die Luftfahrt- und die Flugzeugindustrie einzustellen, hat der Aerospace-Zulieferer FACC kürzlich ein zusätzliches "Corona-Sparprogramm" über 15 Mio. Euro definiert, das sich bereits in Umsetzung befindet. Für den Herbst plant FACC zudem Gespräche mit den Kernbanken über die temporäre Anpassung der laufenden Konsortialfinanzierung an die durch COVID-19 geänderten Rahmenbedingungen. CFO Aleš Stárek: "Mit all diesen Maßnahmen zur Stärkung unserer Liquidität verbessern wir auch unsere Ausgangslage zur Bewältigung der Corona-Krise. Ein weiterer positiver Faktor dabei ist unsere solide Eigenkapitalquote, die wir durch den Verzicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...