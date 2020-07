Japans oberster Kabinettssekretär Suga erklärte, dass die japanische Wirtschaft die Talsohle durchschritten habe. Die "Tankan"-Umfrage der Bank of Japan (BoJ), die am frühen Mittwoch veröffentlicht wurde, zeigte jedoch, dass sich der Pessimismus der japanischen Hersteller in den drei Monaten bis Juni auf ein seit 2009 nicht mehr gesehenes Niveau vertieft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...