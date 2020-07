Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Ifo Institut für Wirtschaftsforschung erwartet für die deutsche Wirtschaft ein Wiederanspringen der wegen der Corona-Krise eingebrochenen Wirtschaftsleistung. Nachdem das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Vierteljahr um 2,2 Prozent und im zweiten Quartal um 11,9 Prozent zurückgegangen sei, sehe das Institut ein Wachstum von 6,9 Prozent im dritten und von 3,8 Prozent im letzten Vierteljahr, teilte es in seiner neuen Prognose mit. Insgesamt schrumpfe die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 6,7 Prozent und steige 2021 um 6,4 Prozent, sodass die Wirtschaftsleistung von Ende 2019 dann Ende 2021 wieder erreicht werde.

"Von nun an geht es schrittweise wieder aufwärts", erklärte Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. Die Prognose beruht laut dem Institut allerdings auf Annahmen über den weiteren Verlauf der Epidemie und die politischen Reaktionen darauf, über die hohe Unsicherheit bestehe. "Die kräftigen Raten in der zweiten Jahreshälfte erklären sich durch die niedrige Produktion an Waren und Dienstleistungen während der Schließung der Wirtschaft. Mittlerweile wurde dies gelockert oder für manche Wirtschaftszweige aufgehoben", betonte Wollmershäuser.

Die Zahl der Arbeitslosen wird laut der Prognose der Münchner Ökonomen 2020 im Jahresdurchschnitt von 2,267 Millionen auf 2,700 Millionen steigen. Im nächsten Jahr hingegen soll sie auf 2,573 Millionen sinken. Damit steige die Arbeitslosenquote von 5,0 auf 5,9 Prozent, um 2021 dann auf 5,6 Prozent zu fallen. Die Zahl der Kurzarbeiter ist nach den Berechnungen des Instituts von Mai auf Juni 2020 von 7,3 Millionen auf 6,7 Millionen gesunken.

Der private Konsum dürfte in diesem Jahr um 6,4 Prozent abnehmen und 2021 um 5,1 Prozent steigen. Die Ausrüstungsinvestitionen sinken demnach 2020 sogar um 19,9 Prozent, bevor sie 2021 um 18,7 Prozent zunehmen. Im Staatshaushalt würden die Spuren der Coronakrise deutlich sichtbar sein: Der Saldo von Einnahmen und Ausgaben rutsche von plus 50,4 Milliarden Euro im vergangenen Jahr auf minus 175,8 Milliarden in diesem Jahr. Im kommenden Jahr werde der Staatshaushalt mit minus 76,5 Milliarden Euro weiter in den roten Zahlen sein.

Die deutschen Exporte dürften 2020 um 13,3 Prozent sinken, die Importe um 7,7 Prozent. Damit werde der international kritisierte Überschuss der Leistungsbilanz von 245,2 Milliarden Euro auf 176,2 Milliarden Euro schrumpfen, also von 7,1 Prozent der Wirtschaftsleistung auf 5,4 Prozent. Aber im kommenden Jahr wachsen die Exporte laut der Prognose wieder um 13,4 Prozent und die Importe um 7,8 Prozent. Damit erhöhe sich der Leistungsbilanzüberschuss auf 268,7 Milliarden Euro oder 7,6 Prozent.

