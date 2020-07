FRANKFURT (Dow Jones)--Die Gewerkschaft IG Metall lehnt den geplanten Abbau von 5.100 Stellen bei Airbus in Deutschland als überzogen ab. Angesichts der an einigen Standorten erst vor nicht einmal zwei Monaten eingeführten Kurzarbeit sei es "paradox, jetzt über einen solchen Arbeitsplatzabbau zu diskutieren", kritisierte überdies Daniel Friedrich, der Leiter des IG-Metall-Bezirks Küste.

Die Politik sei gefordert, Lösungen für Branchen wie die Luft- und Raumfahrtindustrie zu schaffen - etwa durch eine krisenüberbrückende Verlängerung der Kurzarbeit. Daneben gebe es das Instrument der tariflichen Absenkung der Arbeitszeit. "Auch wenn das Unternehmen weniger zu tun hat, erwarten wir, dass Airbus im Dialog mit den Arbeitnehmervertretern die Zukunft an den Standorten und in der Zulieferindustrie absichert", sagte Friedrich.

Airbus will angesichts einer Produktionskürzung um 40 Prozent in den nächsten zwei Jahren weltweit 15.000 Stellen abbauen, das Gros davon in Frankreich und Deutschland. Am Standort Finkenwerder in Hamburg ist jede schste Stelle bedroht. Die IG Metall plant für den 8. Juli einen Aktionstag. Bis Ende des Jahres sind hierzulande durch einen Tarifvertrag betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen.

