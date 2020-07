Die SARON-Hypothek löst die bisherige LIBOR-Hypothek ab und bietet Kundinnen und Kunden die Möglichkeit einer flexiblen Finanzierung an.Basel - Per 1. Juli 2020 führt die Bank Cler die SARON-Hypothek ein. Die SARON-Hypothek löst die bisherige LIBOR-Hypothek ab und bietet Kundinnen und Kunden die Möglichkeit einer flexiblen Finanzierung an. Sie ist für Liegenschaftsbesitzer, die am Puls des Geldmarktes sein möchten. SARON als Nachfolge von LIBOR Der bisherige Geldmarktsatz LIBOR (London Interbank Offered Rate) ist ein...

