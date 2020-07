Ab 30. Juni 2020 müssen Digital-Banking-Anwendungen in der Schweiz das einfache Bezahlen von Rechnungen mit QR-Codes unterstützen.Zürich - Ab 30. Juni 2020 müssen Digital-Banking-Anwendungen in der Schweiz das einfache Bezahlen von Rechnungen mit QR-Codes unterstützen. Alle Banken, die bei CREALOGIX die Erneuerung im Digital und Mobile Banking anforderten, haben den Standard QR-Bill frühzeitig eingeführt. In der neusten Version des Digital Banking Hubs ist die Funktion bereits enthalten. CREALOGIX ermöglicht auch QR-Bills zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...