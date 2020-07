FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.07.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 3220 (3230) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BP PRICE TARGET TO 400 (380) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WOOD GROUP PRICE TARGET TO 300 (250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 590 (600) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS UNITE GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1000 (1150) PENCE - BERENBERG RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 2000 (1750) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES DISCOVERIE PRICE TARGET TO 590 (500) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS REDROW PRICE TARGET TO 525 (569) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES EXPERIAN PRICE TARGET TO 3250 (2660) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 230 (210) PENCE - 'UNDERPERFORM' - GOLDMAN INITIATES IMPERIAL BRANDS WITH 'NEUTRAL' - TARGET 1700 PENCE - GOLDMAN REINITIATES BAT WITH 'BUY' - PRICE TARGET 4000 PENCE - JEFFERIES CUTS HOMESERVE PRICE TARGET TO 1010 (1025) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS REDROW PRICE TARGET TO 653 (675) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BP PRICE TARGET TO 400 (425) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES SMITHS GROUP TARGET TO 1490 (1370) P - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS PARAGON GROUP PRICE TARGET TO 360 (390) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS VIRGIN MONEY TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 100 PENCE - RBC RAISES CLOSE BROTHERS TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') TARGET 1400(1150)P - RPT/GOLDMAN CUTS BP PRICE TARGET TO 530 (550) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - UBS CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS PRICE TARGET TO 3820 (3900) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

