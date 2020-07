Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat am Mittwoch die wegen der Corona-Pandemie verhängten Einreiseverbote für elf Länder außerhalb der Europäischen Union aufgehoben. Ab Mitternacht soll die Einreise für Menschen aus Australien, China, Georgien, Japan, Kanada, Montenegro, Neuseeland, Südkorea, Thailand und Uruguay möglich sein. Die USA etwa zählen nicht dazu.

Allerdings würde die Einreiseerlaubnis für China, Japan und Südkorea nur gewährt, wenn diese Länder auch Deutschen die Einreise gestatteten, erklärte das Bundesinnenministerium am Mittwoch. Für die Festlegung der Einreisemöglichkeit sei der vorherige Aufenthaltsort der Reisenden ausschlaggebend und nicht ihre Staatsangehörigkeit.

Sollte es wichtige Reisegründe geben, können auch Reisende aus allen Drittstaaten außerhalb der EU einreisen. Zu diesen Gründen zahlen beispielsweise Menschen, die ein bestehendes Aufenthaltsrecht in Deutschland haben, Gesundheitspersonal sowie ausländische Fachkräfte, deren Beschäftigung aus wirtschaftlicher Sicht notwendig ist. Auch zählten dazu ausländische Studierende, deren Studium nicht vollständig vom Ausland durchgeführt werden kann, und im Wege des Familiennachzugs einreisende ausländische Familienangehörige sowie Besuchsreisen aus dringenden familiären Gründen.

Allerdings gelte unabhängig von den Einreisemöglichkeiten in Deutschland weiterhin eine Quarantänepflicht auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes in allen Bundesländern für Ein- und Rückreisende aus den vom Robert Koch-Institut festgelegten Risikogebieten, so das Ministerium. Ausgenommen seien lediglich Passagiere im Transitverkehr. Auch Reisende mit wichtigem Reisegrund müssten sich isolieren, es sei denn, sie können einen aktuellen Negativ-Test für eine Corona-Infektion vorweisen.

