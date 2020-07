FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Alleine der Umfang des Stellenabbaus mahne ein wenig zur Vorsicht, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So will der Flugzeugbauer wegen der Luftfahrt-Krise weltweit 15 000 Stellen streichen./ag/mis



