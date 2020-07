Wirkungsorientiertes Investieren ist ein Markt, der vor allem in den letzten fünf Jahren dynamisch gewachsen ist - Anleger können marktübliche Renditen erwarten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Bundesinitiative Impact Investing.Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit im Allgemeinen nimmt in Deutschland Jahr für Jahr zu. Nicht zuletzt haben wissenschaftliche Studien, Parteien, Verbände und ökologische Bewegungen wie beispielsweise Fridays for Future einen breiten gesellschaftlichen Diskurs entstehen lassen und diesen Prozess forciert. Nachhaltigkeit spielt auch im Bereich Finanzen eine immer größere Rolle. Anleger, die nachhaltig investieren wollen, finden mittlerweile ein großes Spektrum an Nachhaltigkeitsfonds. Diese Investmentfonds agieren mit der Verankerung spezifischer ESG-Kriterien und oftmals mit Ausschlüssen bestimmter Branchen und Unternehmen. Doch vielen Anlegern genügt dies nicht - sie wollen eine messbare Wirkung sehen.

