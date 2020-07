Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft die europäische Industriestrategie maßgeblich mitgestalten. Den von der Kommission vorgelegten Entwurf "wollen wir voranbringen und wenn immer möglich zu einem Ergebnis führen", erklärte Altmaier in Berlin. Industriearbeitsplätze leisteten "einen erheblichen Beitrag" zum Wohlstand und zur Unabhängigkeit Europas.

Die EU-Kommission hatte bereits Mitte März ihre Strategie vorgelegt, mit der sie die europäische Industrie beim Übergang zu Klimaneutralität und Digitalisierung unterstützen will. Altmaier zufolge muss darin auch sichergestellt werden, "dass wir uns gegen unfaire Wirtschaftspraktiken wirksam zur Wehr setzen können".

Überwinden der Corona-Pandemie

Hauptthema der deutschen Ratspräsidentschaft werde aber die Frage, wie schnell die EU die Corona-Pandemie überwinden könne. Sein Ministerium wählte dafür das Motto "Gemeinsam gestärkt aus der Krise - für eine wettbewerbsfähige, innovative und resiliente europäische Wirtschaft". Dieses Programm, das Deutschland mit den Trio-Präsidentschaften Slowenien und Portugal diskutiert habe, sei "ein durchdachtes, in sich schlüssiges", so Altmaier. Tatsächlich ringen die EU-Mitgliedsstaaten noch um die Finanzierung des milliardenschweren EU-Wiederaufbaufonds und um den mehrjährigen Finanzplan.

Wasserstoffstrategien verzahnen

Weiterer Schwerpunkt sei das Erreichen der klimapolitischen Ziele der EU. Der Green Deal funktioniere nur, wenn er durch eine Green Economy ergänzt werde, erklärte Altmaier. Dazu gehörten mehr finanzielle Anreize für klimafreundliche Technologien sowie der Aufbau neuer Zukunftstechnologien.

Dass die EU nun auch eine Wasserstoffstrategie vorlege, sei "eine wichtige und positive Botschaft", so der CDU-Politiker. Die Strategien müssten nun so miteinander verzahnt werden, "dass wir beide Projekte unmittelbar beginnen können". Noch vor der Sommerpause sei mit Frankreich ein entsprechendes Event in der Planung. Mit der konstitutierenden Stitzung des neuen deutschen Wasserstoffrates will Altmaier zeitnah auch die Überlegungen seines Hauses vorstellen.

Abbau von Bürokratie in Brüssel

Auch wiederholte er seine Forderung nach einer CO2-Grenzausgleichssteuer. Die Stahlindustrie dürfe nicht "einem gnadenlosen Wettbewerb von Ländern mit wenig oder keinem Klimaschutz" ausgesetzt werden. Weiterhin will sich der Wirtschaftsminister für den Bürokratieabbau, mehr Flexibilität und Innovationen sowie Modernisierungen im Wettbewerbs- und Beihilferecht einsetzen. Das deutsche Prinzip "One in, one out", wonach mit jeder neuen Regelung eine andere abgeschafft werde, müsse auch auf europäischer Ebene verankert werden.

In der Außenwirtschaft setzt Altmaier weiter auf das Investitionsschutzabkommen mit China. Es gelte, offene Märkte und faire Wettbewerbsbedingungen zu erhalten. Dazu müssten die Welthandelsorganisation reformiert sowie einseitige Abhängigkeiten in Lieferketten reduziert werden. Bei der Digitalisierung müsse Europa zudem "an die Weltspitze" gelangen, so Altmaier.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2020 06:51 ET (10:51 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.