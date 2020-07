BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft die Verhandlungen mit Großbritannien über die Beziehungen nach dem britischen EU-Austritt intensivieren. Die Verhandlungen seien "sehr übersichtlich", sagte Merkel am Mittwoch zu Beginn einer Regierungsbefragung im Bundestag. Deutschland hat am 1. Juli die Ratspräsidentschaft für ein halbes Jahr übernommen. Ende des Jahres läuft die Brexit-Übergangsphase ab. Sie wolle sich weiter für eine gute vertragliche Regelung stark machen, sagte Merkel. Die EU müsse sich aber auch darauf einstellen, dass der Austritt Großbritanniens ohne Vertragswerk zustande komme./rm/sk/DP/jha

