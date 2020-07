Die Europäische Union (EU) müsse auf die Möglichkeit vorbereitet sein, dass sie möglicherweise nicht in der Lage sein werde, eine Einigung mit Großbritannien zu erzielen, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch. In Bezug auf den EU-Recovery Fund stellte Merkel fest, dass die EU-Mitglieder in dieser Frage noch weit auseinander liegen. Reaktion ...

