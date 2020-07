Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Industrie verlangsamt Talfahrt im Juni

Der durch die Pandemie ausgelöste massive Produktionsrückgang in Deutschlands Industrie hat sich im Juni weiter abgeschwächt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Industrie stieg auf 45,2 Punkte von 36,6 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Im Zuge des ersten Ausweises war ein Indexanstieg auf 44,6 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten im Mittel mit einer Bestätigung des ersten Ausweises gerechnet.

Zahl der Arbeitslosen steigt im Juni weniger als erwartet

Die Arbeitslosenzahl ist von Mai auf Juni infolge der Corona-Krise deutlich gestiegen, der Arbeitsmarkt entwickelte sich aber günstiger als noch im Vormonat und von Experten erwartet. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) bekanntgab, erhöhte sich die Arbeitslosenzahl bereinigt um saisonale Einflüsse gegenüber Mai um 69.000 Personen. Damit sind nun 2,853 Millionen Menschen ohne Beschäftigung.

Ifo Institut erwartet "schrittweisen Aufstieg aus Corona-Tal"

Das Ifo Institut erwartet für die deutsche Wirtschaft ein Wiederanspringen der wegen der Corona-Krise eingebrochenen Wirtschaftsleistung. Nachdem das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Vierteljahr um 2,2 Prozent und im zweiten Quartal um 11,9 Prozent zurückgegangen sei, sehe das Institut ein Wachstum von 6,9 Prozent im dritten und von 3,8 Prozent im letzten Vierteljahr, teilte es in seiner neuen Prognose mit. Insgesamt schrumpfe die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 6,7 Prozent und steige 2021 um 6,4 Prozent, sodass die Wirtschaftsleistung von Ende 2019 dann Ende 2021 wieder erreicht werde.

Eurozone-Industrie nähert sich im Juni einer Stabilisierung

Infolge der zunehmenden Lockerungen der coronabedingten Restriktionen hat sich die Talfahrt der Eurozone-Industrie im Juni weiter verlangsamt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor legte auf 47,4 Punkte zu, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 46,9 Zähler ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet. Im Mai hatte der Index noch bei 39,4 Punkte gelegen.

EZB will Bankfusionen nicht unnötig behindern

Die Europäische Zentralbank (EZB) will in ihrer Funktion als Bankaufseherin dafür sorgen, dass regulatorische Vorgaben den Zusammenschluss von Banken im Euroraum nicht unnötig behindern. In einem Konsultationspapier führt die EZB drei Kernpunkte ihres Aufsichtsansatzes an, die Edouard Fernandez-Bollo, ein EZB-Vertreter in der Bankenaufsicht SSM, erläutert.

Schwedische Notenbank stockt Kaufprogramm auf - Zins bei null

Die schwedische Zentralbank hat ihren Leitzins bei null belassen und rechnet damit, dass der Zinssatz mindestens bis Ende 2023 unverändert bleibt. "Um einen unnötig langen und tiefen Rückgang der Wirtschaft und der Inflation zu vermeiden, hat das Direktorium mehrere Maßnahmen beschlossen", erklärte die Zentralbank. So wird der Rahmen für die Anleihenkäufe von 300 Milliarden auf 500 Milliarden Kronen bis Ende Juni 2021 ausgeweitet.

SPD wirft USA wegen Nord Stream 2 Erpressung vor und droht mit Reaktion

Die SPD hat den USA wegen der drohenden schärferen Sanktionen gegen das Pipelineprojekt Nord Stream 2 Erpressung vorgeworfen. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion Carsten Schneider sagte, die Europäische Union müsse nun über Gegenmaßnahmen nachdenken, die Importe aus den USA treffen würden.

Scholz betont moralische Verpflichtung zur Preissenkung

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat Händler, Gastronomen und Dienstleister davor gewarnt, die Mehrwertsteuersenkung nicht an die Kunden weiterzugeben. Preissenkungen seien nun eine "moralische Verpflichtung", sagte Scholz der Bild-Zeitung. "Denn immerhin sind es jetzt 20 Milliarden Euro, die wir als Steuerzahler dafür in die Hand nehmen, damit das mit der Wirtschaft insgesamt gut funktioniert", erklärte er. Sollten die Steuersenkungen nicht flächendeckend zu Preissenkungen führen, würden sich dies auch die Kunden "nicht gefallen lassen".

Handelsverband: Niedrigere Mehrwertsteuer auch 2021 möglich

Der Handelsverband Deutschland (HDE) schließt nicht aus, dass die Mehrwertsteuer über den 1. Januar hinaus abgesenkt bleibt. Hauptgeschäftsführer Stefan Genth sagte am Mittwoch im Inforadio vom RBB, 2021 sei ein Wahljahr. Er halte es deswegen für möglich, dass die Mehrwertsteuersenkung auch im nächsten Jahr beibehalten wird.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Juni 52,3 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Juni PROG: 52,1

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Mai war 40,6

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Juni 47,5

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Juni PROG: 49,0

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Mai bei 45,4

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Juni 50,1

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Juni PROG: 50,1

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Mai war 40,7

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2020 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.