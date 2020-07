Die eigentümergeführte Globalance mit Sitz in Zürich zählt zu den Pionieren in der nachhaltigen Vermögensverwaltung.Zürich - Maerki Baumann ist mit der Globalance Bank eine Kooperation im Bereich nachhaltiger Anlagen eingegangen. Die eigentümergeführte Globalance mit Sitz in Zürich zählt zu den Pionieren in der nachhaltigen Vermögensverwaltung. Die Zusammenarbeit beinhaltet zunächst das Angebot des neuen Akzentmoduls «Aktien Global Impact», welches in die innovative Modulare Anlagelösung von Maerki Baumann...

