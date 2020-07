Wien (www.fondscheck.de) - Traditionell hält sich das Investmenthaus Carmignac Gestion bedeckt, wenn es um Veränderungen beim verwalteten Vermögen geht, und Star-Fondsmanager Edouard Carmignac ist in der Regel zurückhaltend mit Anlagetipps, so die Experten von "FONDS professionell".Im Gespräch mit dem "Handelsblatt" habe der Anlageprofi nun aber in beiden Fällen eine Ausnahme gemacht. "Ende Mai 2020 war unser verwaltetes Vermögen fast zwei Milliarden Euro höher als Ende März", habe er der Zeitung gesagt. Nach Angaben des Fondsanbieters habe es zuletzt bei rund 31 Milliarden Euro gelegen. ...

