BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat deutlich unterschiedliche Positionen zum geplanten EU-Wiederaufbaufonds und nur "sehr übersichtliche" Fortschritte in den Verhandlungen über ein Abkommen mit Großbritannien eingeräumt. "Heute übernimmt Deutschland in einer schwierigen Zeit für ein halbes Jahr den Vorsitz im Rat der Europäischen Union", sagte sie im Bundestag. Der Ratsvorsitz sei natürlich von der Corona-Pandemie geprägt.

Zu den Verhandlungen über den Aufbaufonds sagte Merkel aber: "Ich muss Ihnen sagen, dass die Positionen der Mitgliedsstaaten noch weit auseinander liegen." Deutschland wolle jedoch für eine zügige Einigung arbeiten.

Auch in den Verhandlungen mit London werde sie sich weiterhin für eine gute Lösung stark machen. "Die Fortschritte in den Verhandlungen sind hier, um es zurückhaltend zu formulieren, sehr übersichtlich", erklärte Merkel allerdings. Man habe mit Großbritannien vereinbart, die Verhandlungen zu beschleunigen, um im Herbst ein Abkommen zu schließen. "Aber wir müssen und sollten in der EU und auch in Deutschland für den Fall vorsorgen, dass ein Abkommen doch nicht zustande kommt", betonte sie.

Zudem konstatierte Merkel, man habe derzeit "den wahrscheinlich seit langem stärksten Wirtschaftseinbruch". Man werde Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben. "Wir kommen in eine sehr ernste Zeit, das muss ich ganz deutlich sagen", warnte sie. "Das wird sich auch in den nächsten Monaten noch zeigen."

Die Regierung reagiere, unter anderem mit einem Verbot von Werkverträgen in der Fleischbranche und der Einführung einer Generalunternehmerhaftung bei der Post. Mit Blick auf den Klimaschutz betonte die Kanzlerin, beim Kohlekompromiss habe man nie eine Eins-zu-eins-Übernahme der Empfehlungen der Kohlekommission versprochen.

