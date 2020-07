Weltweit will Airbus wegen der Coronakrise 15.000 Stellen streichen. Arbeitnehmervertreter schlagen Alarm - sie befürchten einen Kahlschlag. Airbus-Chef Guillaume Faury betonte, man habe derartige Maßnahmen vermeiden wollen - müsse nun aber der Realität ins Auge sehen. Die Pläne sollen bis Sommer 2021 umgesetzt werden. Analysten halten die Maßnahme für angebracht. Rund 5.100 Stellen in Deutschland, fast ebenso viele in Frankreich, 1.700 in Großbritannien, 900 in Spanien und 1.300 an weiteren weltweiten ...

