Es geht in der Corona-Krise unter, dass auch der Brexit unmittelbar bevorsteht. Zumal das Vereinigte Königreich die letzte Frist zur Verlängerung der Übergangsphase per 30. Juni ungenutzt verstreichen ließ. Und das in der größten wirtschaftlichen Krise seit 300 Jahren.... Kommt der harte Brexit? Oder gibt es noch eine Chance auf Einigung? Wie positionieren sich große Investoren? Fragen von Antje Erhard an Michael Blumenroth, Deutsche Bank.