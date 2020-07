FRANKFURT (Dow Jones)--Continental gerät knapp fünf Jahre nach Ausbruch des Dieselskandals ins Visier der Behörden. "Staatsanwaltschaft und Polizei haben heute in einem laufenden Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit einer von VW verwendeten Abschaltvorrichtung in einem ihrer Dieselmotoren mehrere unserer Unternehmensstandorte, darunter Hannover, Frankfurt und Regensburg, aufgesucht", heißt es in einer Mitteilung des Konzerns. Continental kooperiere "vollumfänglich" mit den Behörden.

Darüber hinaus gelte die Stellungnahme aus dem Jahr 2015. "Wir haben an keinen unserer Kunden Software zum Zweck der Manipulation von Abgastestwerten geliefert", so der Hannoveraner Konzern. Mit der von Continental gelieferten Software hätten sich die im jeweiligen Zeitraum gültigen Abgasgrenzwerte grundsätzlich einhalten lassen. Weitere Details nannte der Autozulieferer nicht.

Auch VW erneut im Fokus

Beim Volkswagen-Konzern, bei dem es in den vergangenen Jahren bereits diverse Durchsuchungen an verschiedenen Standorten gegeben hat, stand am Mittwoch erneut im Visier der Behörden. Ein Sprecher bestätigte, dass ein Durchsuchungsbeschluss umgesetzt worden sei. Zu weiteren Details wollte er sich nicht äußern.

Bei der Staatsanwaltschaft Hannover war zunächst niemand für einen Kommentar zu erreichen.

Zuvor hatte die Wirtschaftswoche von den Durchsuchungen bei Conti am Mittwoch wegen des Verdachts auf Beihilfe zum Betrug und zur mittelbaren Falschbeurkundung in den Jahren 2006 bis 2015 berichtet. Von den Ermittlungen betroffen seien ehemalige und aktive Conti-Mitarbeiter, darunter Ingenieure und Projektleiter der alten Siemens VDO, die Conti im Jahr 2007 übernommen hat. Damals sollen Mitarbeiter von VW den späteren Mitarbeitern von Conti den Auftrag gegeben haben, ein Einspritzsystem für den 1,6 Liter Motor EA189 von VW zu entwickeln. Dazu habe auch die Software für die Motorsteuerung gehört, so das Magazin.

Software für Kurvenerkennung im Fokus

"Diese Software soll auf Wunsch von Volkswagen unter anderem Funktionen zur Fahrkurvenerkennung enthalten haben", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Wirtschaftswoche. Es bestehe der Verdacht, dass es sich bei der Software um eine verbotene Abschalteinrichtung gehandelt habe, so der Sprecher.

Die Ermittlungen gehen zurück auf Akten der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Diese hatte bei Ermittlungen rund um den VW-Dieselskandal auch Hinweise auf eine mögliche Beihilfe durch Mitarbeiter von Continental gesammelt und die Unterlagen an die Staatsanwaltschaft Hannover geschickt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/smh

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2020 08:26 ET (12:26 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.