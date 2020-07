"Wie letzten Donnerstag prognostiziert, ließen beide Frühindikatoren einen signifikanten Anstieg der COVID-19 Infektionen über das Wochenende erwarten. Auch dies hat sich (mit freiem Auge ersichtlich) bestätigt, hier der Chart für den Indikator "Infektiöse Personen". Wir sind also wieder einer Logit-Wachstumskurve, schluddrig auch oft "exponentiell" genannt.Wie bereits ausgeführt, ist das extrem ärgerlich. Eine beidseitige Maskenpflicht in öffentlichen "Spreading"-Situationen und das Meiden von Superspreading Veranstaltungen reichen völlig aus, um weitere Abermilliarden an weltweiten Schäden durch aktionistische Lockdowns und undurchsichtige Bailouts zu vermeiden." Anm.: Hubertus Hofkirchner ist Ex-Chef ...

Den vollständigen Artikel lesen ...