BERLIN (dpa-AFX) - Der Streamingdienst Sky hat sein Angebot deutlich umgestaltet. Zum ersten Mal können Kunden in Deutschland und Österreich nun wählen, ob sie nach einem Zwölf-Monats-Vertrag ein Jahres- oder ein Monatsabonnement abschließen möchten, wie Sky am Mittwoch mitteilte. Bisher gab es nur Jahresabos. Diese Wahlmöglichkeit gilt auch für Bestandskunden, die nach Ende ihres laufendes Vertrags in das neue Modell wechseln können. "Die umfangreiche Neugestaltung der Preise und Pakete bietet Kunden ab sofort mehr Flexibilität, mehr Auswahl und mehr inklusive", hieß es.



Als Standard erhalten Kunden nun Sky Q und Sky Go sowie das Entertainment Paket, bei dem die neuesten Sky Originals und internationale Serien von HBO, Showtime, Fox und TNT von Anfang an ohne Aufpreis enthalten sind. Weitere Wahl-Pakete sind "Entertainment Plus" mit allen Serien von Sky und allen Inhalten von Netflix, "Kids", "Fußball-Bundesliga" sowie "Cinema", wo es jeden Tag einen neuen Film gibt./iki/DP/jha

COMCAST-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de