S&T kauft die nächste Firma. Nachdem erst gestern die Akquisition des slowenischen 5 G-Spezialisten Iskratel bekanntgemacht wurde, folgt heute schon das Outing eines weiteren Zukaufs. Laut S&T wurde ein Vertrag über den Erwerb von 55,5% Anteilen an der deutschen Citycomp Service GmbH inklusive ihrer Tochtergesellschaften in Österreich und der Schweiz abgeschlossen. Es handelt es sich um die 55,5% Anteile der beiden Gesellschafter, die nicht mehr an der Geschäftsführung beteiligt sind bzw. beteiligt sein werden. Der fixe Kaufpreis für 55,5% der Geschäftsanteile liegt den Angaben zufolge bei 6 Mio. Euro, über die restlichen 44,5% der Anteile, gehalten von den weiterhin geschäftsführenden Gesellschaftern, seien wechselseitige ...

