Der schwer angeschlagene Möbelhändler Steinhoff hat das vergangene Geschäftsjahr 2018/19 mit einem Milliardenverlust abgeschlossen. Per Ende September 2019 stand unter dem Strich ein Minus von 1,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen bekannt gab. Die Aktie crasht zwischenzeitlich um über 20 Prozent.Einen Ausblick auf das neue Geschäftsjahr gab Steinhoff wegen der Corona-Pandemie nicht. Die Bedingungen für den Handel seien weiter problematisch.Zwar gebe es die ersten Lockerungen in den Ländern, in ...

