Am Mittwoch rührte sich der DAX zunächst nicht von der Stelle - Ursache waren jedoch nicht mangelnde Impulse aus Wirtschaft & Co, sondern vielmehr eine technische Störung des Xetra-Systems in Frankfurt. Am Mittag startete dann auch der DAX in den Handelstag und verlor rund 1,5% auf 12.120 Punkte. Wirecard vor Zerschlagung Nach den deutlichen Gewinnen der Vortage gibt Wirecard zur Wochenmitte als meistgehandelter Wert und Umsatzspitzenreiter in Stuttgart wieder 22,3% ab. Indessen rechnet Wirecards ...

