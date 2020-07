BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Waffenexporte haben sich im ersten Halbjahr nahezu halbiert. Die Bundesregierung erteilte Rüstungsexportgenehmigungen im Wert von 2,78 Milliarden Euro, wie das Wirtschaftsministerium unter Verweis auf die noch vorläufigen Zahlen mitteilte. Im Vorjahreszeitraum waren es noch Einzelgenehmigungen im Wert von 5,33 Milliarden Euro.

Das Halbjahr, das von der Corona-Krise und den damit verbundenen Lieferschwierigkeiten gekennzeichnet war, weicht damit vom Trend des Vorjahres ab. Im Gesamtjahr 2019 hatten die deutschen Rüstungsexporte noch einen Rekordwert von 8,015 Milliarden Euro erreicht.

Rund ein Drittel der Genehmigungen (37,3 Prozent) entfielen zwischen Januar und Juni 2020 auf Lieferungen in die Europäische Union, in Nato-Staaten oder andere Staaten, die eine "besondere sicherheitspolitische Partnerschaft mit Deutschland verbindet". Im Vorjahreszeitraum waren es noch 60,1 Prozent. Für Drittländer wurden Ausfuhrgenehmigungen in Höhe von 1,74 (2,12) Milliarden Euro erteilt, vor allem im maritimen Bereich.

Größte Empfängerstaaten sind demnach Israel (533 Millionen Euro), gefolgt von Ägypten (312 Millionen Euro) und den USA (266 Millionen Euro). Die Exporte in das Nil-Land sind besonders umstritten. Im ersten Halbjahr wurden auch wieder Genehmigungen für das Krisenland Katar erteilt (260 Millionen Euro).

Das Wirtschaftsministerium betonte, dass Kleinwaffen und Kleinwaffenteile zu 99 Prozent für EU-, Nato- oder Partnerstaaten genehmigt wurden. Hier belief sich der Gesamtwert der Genehmigungen auf 18,9 Millionen Euro, nach 34,7 Millionen im Vorjahreszeitraum. "Dies unterstreicht die besonders restriktive Exportpolitik der Bundesregierung für die Ausfuhr von Kleinwaffen in Drittländer", erklärte das Ministerium.

