NEW YORK (Dow Jones)--Biontech hat in einer klinischen Studie der Phase 1/2 zu einer Impfung gegen Covid-19 gute Ergebnisse erzielt. Alle 24 Teilnehmer an der Studie hätten bei einer geringen Impfdosis Antikörper entwickelt, teilte das Mainzer Unternehmen mit, das an der US-Börse Nasdaq notiert ist. Die Studie umfasst insgesamt 45 Teilnehmer, von denen 24 zwei gering dosierte Impfungen erhielten.

Der Nachweis der Antikörper ist wichtig, weil er auf die Möglichkeit einer Immunabwehr gegen das Coronavirus verweist. Außer Schmerz um die Einstichstelle wurden keine Nebenwirkungen registriert. Das deutsche Unternehmen arbeitet bei dem Impfstoff mit Pfizer zusammen.

July 01, 2020 09:58 ET (13:58 GMT)

