Nach den deutlichen Kursgewinnen an den Vortagen (29.06.: +130% und 30.06.: +96%) verliert die Wirecard-Aktie heute wieder deutlich an Wert (aktuell: -27%) und ist damit zum Spielball der Zocker geworden. Auf Monatssicht müssen Wirecard-Aktionäre einen Kursverlust in Höhe von rund 94% verbuchen.Dabei wird der in einen milliardenschweren Bilanzskandal verwickelte (noch) Dax-Konzern...

Den vollständigen Artikel lesen ...