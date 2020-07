Evolva: Öffentliche Prüfungsperiode der EPA für Nootkaton in den USA beginnt

Reinach, 1. Juli 2020- Evolva (SIX:EVE), das Schweizer Biotech-Unternehmen, gab den Beginn einer 15-tägigen öffentlichen Prüfungsperiode (Public Review Period) für Nootkaton in den USA bekannt. Dies ist ein weiterer Schritt im Registrierungsprozess.

Die öffentliche Prüfungsperiode erfolgt nach der Annahme aller bei der US-Umweltschutzbehörde (EPA) eingereichten Studien und ermöglicht es der Öffentlichkeit, dieser Regierungsbehörde Kommentare zu Nootkaton zukommen zu lassen.

Evolva geht davon aus, dass die EPA Nootkaton nach Abschluss der öffentlichen Ankündigungsfrist (Public Notice Period) zügig registrieren wird.

Über die Zusammenarbeit mit den CDC

Evolva unterhält seit 2014 eine Partnerschaft mit den Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Im Jahr 2017 erhielt das Unternehmen einen Vertrag zur Teilnahme an einem Projekt, dessen Hauptziel darin besteht, die Entwicklung von Nootkaton- und Nootkaton-basierten Produkten zum Schutz vor mückenübertragenen Krankheiten wie Dengue und Zika voranzutreiben. Dieses Projekt wird aus Bundesmitteln der CDC finanziert und vom Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response (ASPR) und der Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) unter der Vertrags-Nr. HHSO100201700015C verwaltet.

Über Evolva

Evolva ist ein Schweizer Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Produkten, die sich an der Natur orientieren. Unser Geschäft ist führend in den Bereichen Aromen und Duftstoffe, Ingredienzien für Gesundheitsprodukte und Gesundheitsschutz. Die Mitarbeitenden von Evolva, von denen die Hälfte Frauen sind, setzen sich dafür ein, erstklassige Produkte herzustellen, die Gesundheit und Wohlbefinden fördern und zu Sinnesfreuden beitragen. Weitere Informationen sind verfügbar auf www.evolva.com.

Bildmaterial von Evolva finden Sie unter: https://evolva.com/multimedia-library/.

Disclaimer

This press release contains specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like believe, assume, expect or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of the company and those explicitly or implicitly presumed in these statements. Against the background of these uncertainties readers should not place undue reliance on forward-looking statements. The company assumes no responsibility to update forward-looking statements or to adapt them to future events or developments.

Kontakt

Barbara Duci

Head of Investor and Corporate Relations

+41 61 485 2003

+41 79 739 2636

barbarad@evolva.com