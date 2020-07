Der EuroStoxx50 als Leitindex der Eurozone fällt am Ende um 0,17 Prozent auf 3228,45 Punkte.Paris - Die Anleger an den europäischen Börsen haben sich auch zur Wochenmitte nicht aus der Deckung getraut. Die wichtigsten Aktienindizes schlossen am Mittwoch leicht im Minus, nachdem die Investoren bereits am Dienstag vorsichtig agiert hatten. Der EuroStoxx50 als Leitindex der Eurozone fiel am Ende um 0,17 Prozent auf 3228,45 Punkte, nachdem er zwischenzeitlich aus Sorge vor einem schwachen...

