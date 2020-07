Vaduz (ots) - Eine Plakatausstellung bringt das bildende Kunstschaffen nach der Corona-Krise wieder zurück in die öffentliche Wahrnehmung. Unter dem Titel "Kulturkanal" sollen Liechtensteins professionelle, bildende Künstlerinnen und Künstler von Mitte Juli bis 27. August eines ihrer Werke ausstellen können.Der Kulturbetrieb ist in den vergangenen Wochen zwar wieder angelaufen, allerdings sind die Nachwehen der Corona-Krise auch bei Kulturinstitutionen und Kulturschaffenden nach wie vor zu spüren. Der Einschnitt in das kulturelle Leben in Liechtenstein war gross. Mit verschiedensten Massnahmen wird ein Beitrag zur Wiederbelebung geleistet. Das Amt für Kultur und die Kulturstiftung Liechtenstein leisten mit dem Projekt "Kulturkanal" einen Solidaritätsbeitrag und ermöglichen es professionellen, bildenden Künstlerinnen und Künstlern zurück zu kehren und wieder sichtbar zu werden. "Ein geförderter Start in die kommende Zeit kann die Künstlerinnen und Künstler unterstützen, indem es diese organisatorisch und finanziell entlastet, den öffentlichen Raum zur Verfügung stellt und den Akteuren mit einer Gage eine zusätzliche finanzielle Unterstützung ermöglicht", sagt Thomas Büchel, Leiter des Amts für Kultur.Geplant ist eine Plakatausstellung vom 16. Juli bis 27. August auf dem Peter-Kaiser-Platz in Vaduz. Alle professionellen bildenden Künstlerinnen und Künstler in und von Liechtenstein sind angesprochen, eines ihrer Werke einzureichen. Es kann ein bestehendes oder natürlich auch ein neues Werk sein. Die Organisationsarbeit sowie die grafische Umsetzung und Präsentation übernimmt das Amt für Kultur.Gleichzeitig zur Eröffnung der Plakatausstellung, die in "coronakompatibler" Form stattfinden wird, wird am 16. Juli die Webseite kulturkanal.li aufgeschaltet. Darauf sind die Werke aller teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler zu finden sowie Hintergrundinformationen. Der Kulturkanal soll in diesem Sinne weiter ausgebaut werden, um Liechtensteins Kulturszene auch digital auf einer Plattform zu vereinen.Die nötigen Unterlagen für die Teilnahme an der Plakataktion "Kulturkanal" können unter www.aku.llv.li (Kulturschaffen/Kulturkanal) heruntergeladen werden.Pressekontakt:Amt für Kultur/KulturschaffenThomas Büchel, LeiterT +423 236 63 40Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100850993